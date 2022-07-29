США, Франция и Россия вступили в борьбу за влияние в Африке

Российские, французские и американские лидеры разъезжают по Африке в надежде заручиться поддержкой их позиций по войне в Украине, что, по мнению некоторых экспертов свидетельствует о самой жесткой конкуренции за влияние на континенте со времен «холодной войны».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Франции Эммануэль Макрон в течение этой недели посетят по несколько африканских стран.

Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр на прошлой неделе отправилась в Кению и Сомали. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд посетит Гану и Уганду на следующей неделе.

«Как будто в Африке разворачивается новая «холодная война», в которой соперничающие стороны пытаются заручиться влиянием», – заявил Уильям Гумеде, директор фонда Democracy Works, продвигающего эффективное государственное управление.

В своих поездках по страдающему от засухи и голода континенту Лавров пытается представить Запад злодеем, обвиняя его в росте цен на продовольствие, в то время как западные лидеры обвиняют Кремль в циничном использовании продовольствия в качестве оружия и ведении завоевательной имперской войны, что, как они рассчитывают, должно найти отклик у аудитории в постколониальной Африке.

Глава российской дипломатии на днях посетил Египет, Конго, Уганду и Эфиопию, обещая дружбу и обвиняя США и европейские страны в росте цен на продовольствие, вызванном проведением «безрассудной» экологической политики.

Россия также пытается воздействовать на общественное мнение в Африке через свою государственную телевизионную сеть RT, ранее известную как Russia Today. RT объявила, что откроет новое бюро в Йоханнесбурге.

«Для России это борьба за то, чтобы ее услышали в Африке. Это важно не для реальных военных действий, а для долгосрочного политического влияния, – заявил профессор журналистики в Витватерсрандском университете в ЮАР. – Они ищут плодородную почву для взращивания своего влияния, и, конечно же, голоса в ООН тоже имеют большое значение».

В ходе поездки по Африке президент Франции Макрон обвинил Кремль в использовании таких телеканалов, как RT, в распространении пропаганды в поддержку войны.

Макрон призвал африканцев выступить против России.

«Я говорю вам здесь, в Африке, на континенте, который пострадал от колониального империализма: Россия – одна из последних колониальных, имперских держав. Она решила завоевать соседнюю страну, чтобы защитить свои интересы. Такова реальность», – сказал он.

Глава USAID Пауэр находилась в Восточной Африке, где обещала помочь региону в борьбе с голодом и разрушительной многолетней засухой. При этом она не удержалась от критики в адрес России.

«Заблокировав экспорт украинского зерна и ограничив торговлю собственными российскими удобрениями, Путин своими действиями причиняет боль народу Кении и других стран мира, – заявила Пауэр в Найроби. – Он причиняет боль народу Кении, чтобы извлечь выгоду для себя».