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Росіяни викрали 5 600 українських дітей, — МВС

Діти у фільтраційних таборах поблизу Маріуполя

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

«На сьогодні сотні тисяч українців насильницьки депортовані до країни-агресора. Відповідно до даних Нац. бюро, вже ідентифіковано понад 5 600 дітей, які були примусово вивезені до росії. Реальна кількість більша. І сьогодні напрацьовується механізм повернення цих дітей», — сказала Павліченко.

З початку повномасштабного вторгнення поліція виявила 12 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 149 ККУ про торгівлю людьми, з них у трьох випадках — торгівля дітьми.

У МВС додали, що у травні на базі Європолу запрацювала група Ukrainian Task Force. ЇЇ діяльність спрямована на захист тимчасово переміщених людей до Європи, а також до країн-агресорів – Росії та Білорусі. Лідером групи є Австрія, до її складу увійшли правоохоронці Німеччини, Чехії, Словаччини, Угорщини, Молдови, Польщі, Румунії та України.

29 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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