Росіяни можуть готуватися до наступу на Харківщині та зосередитись на Бахмуті, — ISW

Про це повідомляє ISW.

Можливий наступ на Харківщині

Як зазначається, Дергачівська міська рада повідомила, що українські та російські війська продовжують бойові дії в Козачій Лопані, Цупівці, Дементіївці та Великих Проходах на північ від Харкова. Раніше окупанти завдали авіаудару в районі Руських Тишок, приблизно у 25 км на північ від Харкова і продовжували наносити артилерійські і реактивні удари по Харкову і населеним пунктам на північ, північний схід і південний схід.

Експерти ISW наголошують, що успішні наступальні операції росіян у районі Харкові вкрай малоймовірні, але війська РФ, швидше за все, спробують закріпитися в області, щоб провести референдуми на окупованих територіях.

Також експерти кажуть, що росіяни можуть активізувати наступальні операції навколо Авдіївки та створювати умови для відновлення наступальних операцій у напрямку Харкова.

Бої біля Бахмута

Загарбники можуть зменшувати намагання взяти Сіверськ і зосередитись на Бахмуті.

В Інституті зауважили, що російські сили щосили намагалися досягти конкретних успіхів навколо Сіверська і не робили підтверджених дій у напрямку міста з моменту захоплення адміністративного кордону Луганської області на початку липня. Таким чином, російське командування, швидше за все, спробує зберегти темп навколо Бахмута, можливо, за рахунок тиску на Сіверск.

Російські війська провели обмежені наземні атаки на північний захід від Слов’янська, а також на північний схід та південний захід від Бахмута.

А ще російські сили зробили спробу обмеженого наземного наступу на південній осі, але, ймовірно, зазнали територіальних втрат у Херсонській області. Вони намагаються зберегти свої наземні шляхи через Дніпро, що з’єднують Херсон з тиловими районами у східній частині Херсонської області.

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