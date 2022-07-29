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Росавіація перестала залітати на територію України, тому дистанційно атакує ракетами, — Командування Повітряних сил ЗСУ

збитий літак окупантів

Про це йдеться в етері Еспресо.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ прокоментував статистику втрат ворога, а саме 222 знищено ворожих літаки, 190 гелікоптерів і 729 безпілотників.

«Статистика зараз не дуже рухається вперед, тому що противник вже не залітає на нашу територію. Ворог зрозумів, що у ближніх боях буде втрачати. Відповідно, атакують дистанційно, роблять ракетний терор. Але коли росіяни порушують правила гри та все ж таки залітають, то ми намагаємося їх знищувати. Тому ці показники потихенько ростуть», — пояснив Юрій Ігнат.

Ігнат зазначив, що, на жаль, з ракетними обстрілами не все так просто, якби хотілося.

«Система ППО працює так, як вона може працювати на 100%. Але ті ракети, які зараз по нас запускає противник, це високотехнологічні, радіолокаційно малопомітні, ще радянські ракети та надзвичайно швидкі, тому існуючи ППО не можуть впоратися з такими технічними характеристиками ракет окупанта. Ми очікуємо від західних партнерів нових пакетів військової допомоги, також важкої зенітної зброї», — зауважив речник Командування Повітряних сил ЗСУ.

29 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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