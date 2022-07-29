Прогноз погоди на вихідні 30–31 липня: на Заході — дощі та прохолода, на Півдні — спека

За даними Sinoptik.ua, в останній липневий вікенд багато областей України накриють дощі з грозами. Погода на вихідних у центральних та південних регіонах буде спекотною, а в західних похолодає.

Погода у суботу 30 липня

В Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій та Донецькій областях у суботу очікується +27…+29 °С. На Закарпатті, Кіровоградській, Черкаській, Чернівецькій та Тернопільській областях буде трохи спекотніше — до +29…+31 °С. В Одеській та Миколаївській областях, а також у Криму стовпчики термометрів піднімуться до +31…+32°С.

На решті території країни температура буде типовою для липня — у середньому +26…+28 °С. Мешканцям Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Рівненської, Житомирської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей потрібно приготуватися до сильних дощів із грозами. У решті областей без опадів.

Погода в неділю 31 липня

Суботні дощі відчутно зіб’ють температуру в західних областях країни. Там у неділю очікується до +17…+20 °С, на Закарпатті — +22…+23 °С. На решті території України прогнозуються вельми комфортні +26…+27 °С. На кілька градусів тепліше буде у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській та Київській областях. У Кіровоградській, Черкаській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях, як і раніше, пануватиме липнева спека — до +32 °С. Уночі температура повітря в Україні опуститься до +14…+16 °С, у південних областях — до +20…+22 °С.

У неділю сильні дощі з грозами пройдуть у Житомирській, Рівненській, Волинській, Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях. Дощовою погода також буде на Закарпатті, у Львівській, Вінницькій та Одеській областях.

Погода в понеділок 1 серпня

Перший серпневий тиждень розпочнеться з дощів та гроз у більшості регіонів. Мінлива хмарність без опадів буде лише у Сумській, Київській, Чернігівській, Харківській, Черкаській, Донецькій та Луганській областях. У східних, південних, центральних та північних областях погода на початку тижня буде ясною, середня денна температура становитиме +28…+30 °С. На заході все ще буде прохолодно – +22…+24 °С, у Тернопільській та Івано-Франківській областях — до +20 °С.

Увага, амброзія та полин!

В Україні почали цвісти полин та амброзія. Не рекомендуємо залишати домівку без масок у Дніпропетровській, Одеській та Криворізькій областях, а також у Криму. Крім того, у західних регіонах у повітрі все ще зберігається висока концентрація пилку трав.

Народні прикмети та вірування

Якщо на Маринин день, 30 липня, йшли дощі, наші предки готувалися до зимових хуртовин. Якщо ж погода стояла спекотна та безхмарна, зима обіцяла бути морозною та малосніжною. Також вважалося, що погода 30 липня показує, якою вона буде на початку осені.

В Омелянів день, 31 липня, прохолодна погода обіцяла теплий грудень без морозів. А ще стежили за павуками — якщо вони активно плели павутину, готувалися до затяжної посухи.