ЗСУ отримали французькі бронемашини VAB США объявили награду в $10 млн за информацию об Евгении Пригожине и «фабрике троллей» » Обидві партії Конгресу США виступають за передачу Україні далекобійних ракет ATACMS Обидві партії Конгресу США висловили підтримку стосовно передачі Україні ракет ATACMS для HIMARS. Елісса Слоткін, її Про це заявила конгресменка від Демократичної партії США, її цитує CNN. “Існує двопартійна підтримка відправки Україні ракет великої дальності, відомих як ATACMS, які можуть вражати на відстані 180 миль (понад 280 кілометрів). Українці вже кілька місяців закликають США надати ці системи, оскільки високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) можуть завдавати ударів лише на відстані близько 49 миль (понад 78 кілометрів)”, – пише видання. “Я думаю, що ми ясно почули від президента Зеленського, і нам підтвердили сьогодні – українці справді хочуть кілька разів дати по зубах Росії до настання зими”, – сказала конгресвумен. Вона наголосила, додаткову військову допомогу українцям потрібно надати якомога швидше – протягом 3-6 тижнів, оскільки ЗСУ готуються до наступу на півдні країни, підкресливши, у Вашингтоні мають зробити усе можливе, аби цей наступ мав успіх.