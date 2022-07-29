Обидві партії Конгресу США виступають за передачу Україні далекобійних ракет ATACMS

Обидві партії Конгресу США висловили підтримку стосовно передачі Україні ракет ATACMS для HIMARS.
“Існує двопартійна підтримка відправки Україні ракет великої дальності, відомих як ATACMS, які можуть вражати на відстані 180 миль (понад 280 кілометрів). Українці вже кілька місяців закликають США надати ці системи, оскільки високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) можуть завдавати ударів лише на відстані близько 49 миль (понад 78 кілометрів)”, – пише видання.
Вона наголосила, додаткову військову допомогу українцям потрібно надати якомога швидше – протягом 3-6 тижнів, оскільки ЗСУ готуються до наступу на півдні країни, підкресливши, у Вашингтоні мають зробити усе можливе, аби цей наступ мав успіх.
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