Летняя аллергия и насморк — как бороться

Одним из признаков летней аллергии является заложенный нос. Причины могут быть разные, да и не только с аллергией связанные, но насморк, который не проходит неделями это большая проблема при сне. Можно обратиться в аптеку и выбрать средство от заложенности носа , которое поможет вам. Но важно определиться какое средство и как его применять. Есть разнообразные лекарства от заложенности носа, которые вы можете приобрести в том числе и без рецепта и которые в принципе совершенно безопасны, однако применять их лучше всего все равно по назначению врача. Потому что врач может четко определить заболевание и подобрать препараты, ну а вы уже пользуясь своей скидкой приобретете все, что вам необходимо. Уделим немного внимание вашему насморку и его лечению и расскажем какие бывают ситуации.

Что происходит — простуда или насморк

Как правило простуда редко продолжается у обыкновенного человека больше двух недель. Вы либо выздоравливаете, либо у вас возникают серьезные осложнения, где насморк уже становится не главной проблемой. Но если простой насморк держит у вас уже больше месяца, это явно не простуда. Наиболее распространенный вариантов этом случае — аллергия. Тогда вам не помогут стандартные препараты от насморка, необходимо применять специальные противоаллергические спреи , которые снимут воспаление и вы снова сможете дышать.

Но начинайте со своего лечащего врача — проведите диагностику, сдайте анализы. Получите курс лечения — обычно он не занимает больше двух недель. И тогда ваша проблема уйдет и больше не будет вас беспокоить длительный период. И если у вас повторяется рецидив аллергического характера, стоит задуматься об изменении места проживания и условий в вашем доме или квартире. тсакже аллергию могут давать и домашние животные — возможно их содержание вам противопоказано.

Случай, когда средства от насморка не помогают

Как правило, если никакие средства от насморка вам не помогаю, проблема не медикаментозного, а хирургического порядка. Если у вас была травма, искривлена носовая перегородка. Также в случае, если вам мешают спать аденоиды, необходимо уже не применять медикаменты, а планировать хирургическое вмешательство. Такие операции широко распространены в медицине и всегда заканчиваются благополучно. НО даже после такой операции вам необходимо некоторое время применять препараты, которые устранят воспаление в носоглотке и помогут быстрее восстановиться.