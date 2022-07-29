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Курс валют на 29 липня: гривня наближається до 42 за долар

Середній курс гривні на чорному ринку 29 липня продовжив слабшати, і середні котирування зросли до 41,82 — 42,94 грн за долар.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.uafinance.ua.

Так, котирування гривні проти долара на чорному ринку пришвидшує падіння, що розпочалося минулого тижня. На 14:10 курс долара становить 41,82 — 42,94 грн, а днем раніше коливалися на рівні 40,49 — 40,77 грн.

Середні курси валют в касах банків був такими:

  • Долар США – 39,9 — 40,95 грн (курс на 28 липня – 39,4 — 40,5 грн);
  • Євро – 30,0 — 41,5 грн (курс на 28 липня – 39,0 — 40,4 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 39,4 — 39,95 грн, Ощадбанк – 39,5-39,95 грн, Укрексімбанк – 39,45-39,95 грн, Райффайзен – 39,9-40,7 грн.

Крім того, банки «відпустили» свій курс для безготівкових розрахунків у валюті. Так, курс при оплаті карткою у Приватбанку становить 37,037 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Укрексімбанку – 39,95 грн за долар, а в Універсал Банку (monobank) – 37,0 грн.

29 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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