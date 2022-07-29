Курс валют на 29 липня: ціна долара в обмінниках підскочила вище 41 грн

Про це передає Еспресо.

Курс долара в Україні на сьогодні

В обмінниках, банках та на чорному ринку на 09:40, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 41 грн, продають — по 41,50 грн.

Ціна долара в обмінниках сьогодні коливається від 40,98 грн до 42 грн. Вартість долара в банках 29 липня – від 37,57 грн до 42 грн.

Курс долара на чорному ринку сьогодні варіюється від 41,35 грн до 42,50 грн за долар.

Курс євро до гривні на сьогодні

У середньому євро можна придбати по 42 грн, а продати – по 41,25 грн. В обмінниках курс євро сьогодні коливається від 41,28 грн до 42,80 грн. У банках — від 38,15 грн до 42,50. Приватні особи продають валюту по 42,30 грн за євро.

Курс валют НБУ

Національний банк України встановив новий офіційний курс гривні до американського долара на рівні 36,56 грн за долар. Курс гривні до євро Нацбанком встановлено на рівні 36,99 грн за 1 євро.

Курс валют ПриватБанк

Долар у Приват купують по 39,40 грн. Продаж сягає 39,95 грн за долар. Євро ж у банку купують по 39,20 грн, а продають — по 40,80 грн.

Курс злотого до гривні

Польський злотий сьогодні в Україні коштує 7,71 грн. Середня вартість в обмінниках — 8,77 грн.

Інші валюти

Курс молдовського лея до гривні встановлено на рівні 1,89 грн за лей. В обмінниках — по 2,05 грн.

Румунський лей коштує в середньому 7,90 грн.

Чеська крона вартує 1,79 грн.