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Китай заявил, что планируемого экономического роста в этом и следующем году не будет

Китай заявил, что планируемого экономического роста в этом и следующем году не будет – экономика этого огромного государства серьезно охлаждается.

В четверг Политбюро КПК — высший орган управления правящей Коммунистической партии — заявило, пишет Оффшор, что стремится удерживать рост в «разумных пределах».

При этом официальную цель роста в 5,5%, установленную ранее даже не упомянули.

Китай продолжает проводить политику нулевого Covid, которая полностью или частично блокирует крупные города.

В заявлении после ежеквартального экономического заседания Политбюро из 25 членов под председательством председателя Си Цзиньпина заявило, что лидеры «будут стремиться к достижению наилучших возможных результатов». Но не было сказано вообще ничего о реальных цифрах роста экономики. Аналитики считают, что сейчас в Китае экономика практически остановилась на фоне продолжающейся эпидемии Ковида и войны в Украине. А промышленное производство в Китае падает с начала года.

«Цель роста в 5,5% больше не является обязательной для Китая», — заявила Ирис Панг, главный экономист по Китаю в ING Bank, новостному агентству Wall Street Journal.

Они также добавили, что Китай призывает более крупные провинции компенсировать те, которые больше пострадали от блокировки.

«Пекин обратился с просьбой к провинциям, которые находятся в относительно хорошем положении, стремиться к достижению экономических и социальных целей на этот год», — говорится в записке аналитиков Nomura Тинг Лу, Цзин Ван и Харрингтон Чжан.

Ранее в этом месяце Китай заявил, что его экономика резко сократилась во втором квартале этого года.

Крупные китайские города, в том числе крупный финансовый и производственный центр Шанхай, в этот период были полностью или частично закрыты.

Некогда процветавший рынок недвижимости Китая также переживает глубокий спад, а продажи домов падают уже 11 месяцев подряд.

Несколько китайских застройщиков приостановили строительство домов, которые уже были проданы, из-за опасений по поводу денежных потоков.

В последние недели некоторые покупатели жилья пригрозили перестать платить по ипотечным кредитам до тех пор, пока работы не возобновятся.

В 2020 году Китай принял  решение отказаться от своих целей по ВВП в свете пандемии.

29 июля, 2022 | Category: Мир, Новости

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