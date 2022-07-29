Экспорт пшеницы из Украины в 2022/23 МГ может сократиться на 36% – прогноз

Экспортный потенциал украинской пшеницы в 2022/2023 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) может составить около 12 млн тонн, что на 36% ниже показателей прошлого 2021/2022 МГ (18,7 млн тонн) и на 28% меньше позапрошлого 2020/2021 МГ (16,6 млн тонн).

Как сообщается на сайте агентства «АПК-Информ» в пятницу, сокращение экспорта пшеницы связано со снижением на 39% ожидаемого валового урожая зерновых в Украине в 2022/23 МГ по сравнению с предыдущим сезоном – до 52,3 млн тонн с 86 млн тонн, а также с ограниченной пропускной способностью экспортной инфраструктуры страны.

По его данным, ключевыми импортерами украинской зерновой продукции уже несколько сезонов остаются Египет и Индонезия: по итогам 2021/2022 МГ их доли в общем объеме экспорта составили 16% и 14% соответственно (2,9 млн тонн и 2,5 млн тонн в натуральном выражении). Уточняется, что в 2021/2022 МГ Египет увеличил закупки украинской пшеницы по отношению к сезону-2020/2021 МГ на 19%, а Индонезия – на 2%.

Третьим крупнейшим импортером украинской пшеницы с прошлом МГ стала Турция – ее импорт по сравнению с предыдущим сезоном вырос более чем в два раза — с 794 тыс. тонн до 1,9 млн тонн, а доля в общем экспорте увеличилась с 5% до 10%.

Как сообщалось, Минсельхоз США (USDA) в июльском отчете прогнозирует урожай украинской пшеницы в 2022/2023 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на уровне 19,5 млн тонн, ее экспорт – 10 млн тонн, внутренне потребление внутри страны — 10,2 млн тонн. Урожай кукурузы оценен в 25 млн тонн, экспорт — 9 млн тонн, внутреннее потребление — 10,7 млн тонн.