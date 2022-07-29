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Беларусь отзывает посла из Великобритании

МИД заявил, что принято решение о понижении уровня дипломатического представительства Беларуси в Лондоне

Беларусь приняла решение отозвать своего посла в Великобритании и понизить уровень дипломатического представительства.

Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз.

«В связи с целым рядом недружественных шагов Великобритании, системно нацеленных на нанесение максимального ущерба белорусским гражданам и юридическим лицам, принято решение о понижении уровня дипломатического представительства нашей страны в Лондоне до временного поверенного в делах», – говорится в его сообщении.

Глаз отметил, что отзыв посла не означает, что Минск закрывает каналы коммуникации с Лондоном.

Подробностей приведено не было.

В начале июля Великобритания ввела новые санкции против Минска, среди которых был запрет на импорт из Беларуси стали и запрет на экспорт в страну передовых технологий.

29 июля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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