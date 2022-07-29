На Луганщині росіяни намагаються уточнити позиції ЗСУ, застосовують ракети й артилерію ЗСУ отримали французькі бронемашини VAB » Байден и Си Цзиньпин обменялись предупреждениями по поводу Тайваня Лидеры США и КНР в четверг больше двух часов проговорили по телефону и обменялись, кроме прочего, предупреждениями относительно Тайваня. Президент США Джо Байден, согласно отчету Белого дома, предупредил Си Цзиньпина, что Соединенные Штаты — решительно против любых попыток в одностороннем порядке изменить статус острова. Пекин объявил, что Си Цзиньпин в разговоре призвал Байдена соблюдать принцип «единого Китая» и предупредил американского президента, что » кто играет с огнем, тот обожжется». КНР считает Тайвань мятежной частью единого китайского государства и официально не исключает его присоединения силой. США, с одной стороны, соблюдают принцип «одного Китая» и не признают Тайвань в качестве независимого государства, а с другой, оказывают демократическому Тайваню военную поддержку. Градус споров вокруг Тайваня в очередной раз повысился из-за слухов о готовящемся визите на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелози. Госдепартамент говорит, что Пелози не объявляла о таких планах, но Пекин, тем не менее, заявил, что если визит состоится, то он будет иметь некие «серьезные последствия». Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. На прошлой неделе Джо Байден сказал журналистам, что, по мнению американских военных, Пелози не стоит лететь на Тайвань. С другой стороны, представители администрации Байдена назвали заявления Китая на этот счет «явно не помогающими делу и ненужными». Если визит Нэнси Пелози все же состоится, это будет первое посещение острова столь высокопоставленным американским политиком за последние 25 лет. Спикер Палаты представителей — третье лицо в американской государственной иерархии, после президента и вице-президента. По ходу телефонного разговора в четверг Байден и Си, по сведениям из Белого дома, обсудили и возможность очной встречи. Они встречались в 2015 году, когда Си прилетал в США, но тогда Байден был вице-президентом. В качестве президента он с китайским лидером еще не встречался. Как передает корреспондент Би-би-си в Госдепартаменте США Барбара Плетт, аналитики считают, что ни Байден, ни Си не хотят открытого конфликта своих стран, но и идти навстречу друг другу на уровне риторики тоже сейчас не хотят — особенно Китай. В пресс-релизе о телефонном разговоре Белый дом написал о «ответственном подходе к урегулированию разногласий» и о сотрудничестве в тех вопросах, где интересы США и Китая сходятся. Пекин в своем, гораздо более длинном отчете написал, что интересы двух стран совпадают во многих сферах, но в то же время обвинил США в подрыве отношений, напомнив, что администрация Байдена официально считает Китай главным соперником США в мире и серьезной долгосрочной проблемой для американской политики. Корреспондент Би-би-си Руперт Уингфилд-Хейз отмечает, что китайские официальные лица в этом и прошлом годах уже произносили угрожающую на вид фразу об играющем с огнем, но это не значит, что Китай готов к вторжению на Тайвань, если американцы сделают что-то для него неприятное — например, на Тайвань прилетит Нэнси Пелози. Скорей, китайцы хотят сказать, что если США продолжат нынешнюю политику, то это в конце концов, когда-нибудь, может привести к открытому конфликту.