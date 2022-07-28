Сучасна система стеження та потужні фортифікації: кордон Волині із Білоруссю надійно захищений

Про це повідомляє заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко, передає «Еспресо.Захід«.

Військові облаштували загородження, а місцева влада допомогла з камерами стеження. Тут застосували також тепловізійні камери. Окрім того, за ділянками кордону можна спостерігати онлайн

«Крім того, тут працюють пункти пропуску. Бачили сьогодні маріупольців, яких окупаційна влада «евакуювала» на територію росії. Люди змушені перетинати кордон з боку білорусі і користуватися прикордонними пунктами пропуску тут», – розповів Кирило Тимошенко.