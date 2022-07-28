США: попытка аннексии оккупированной территории Украины не останется безнаказанной

КИЕВ – Если Россия продолжит реализацию своих планов аннексии, мы ответим быстро и жестко вместе с нашими союзниками и партнерами. Об этом 27 июля сообщает на своей странице посольство Соединенных Штатов в Киеве.

В посольстве подчеркивают, что «Россия закладывает основу для аннексии оккупированной украинской территории, а это является прямым нарушением суверенитета Украины».

«Нам известен следующий шаг России», – отмечают американские дипломаты. Текст сообщения сопровождается фотографиями разрушенных украинских городов, картой оккупированных частей Украины, видеофрагментами военных учений.

Как ранее сообщал «Голос Америки» со ссылкой на американские источники, российские войска потеряли в Украине около 15 тысяч убитыми, а число раненых примерно в три раза больше. Об этом на прошлой неделе заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. Он признал, что потери украинских вооруженных сил также весьма значительны.

Впрочем, ни это, ни жертвы среди мирного населения, похоже, не влияет на планы Кремля распространить российскую юрисдикцию на захваченных землях. Как заявил представитель Совета по национальной безопасности при президенте США Джон Кирби, Россия готовится к аннексии значительной части территории Украины по «крымскому сценарию», продолжая закладывать необходимый для этого фундамент.

Сославшись на данные американской разведки, Кирби сообщил, что российские власти хотят объявить частью России Херсонскую и Запорожскую области, а также весь Донбасс.

Представитель Белого дома предупредил, что подобные действия грубейшим образом нарушат Устав ООН и не останутся безнаказанными, имея в виду новые жесткие санкции в отношении Кремля.

Контрнаступление и «референдум»

Представители украинской власти в июле сообщали о подготовке к контрнаступлениям в Херсонской области и деоккупации территории.

Президент Владимир Зеленский в видеообращении 23 июля отметил, что «шаг за шагом» Украина продвигается к победе.

«Прежде всего можно сказать сейчас о Херсонской области. Оккупанты пытались там закрепиться, их коллаборанты наделали разных наглых заявлений, которые на русском языке называются очень метким словом «шапкозакидательство»… Но чем это помогло им? Вооруженные Силы Украины шаг за шагом продвигаются в области», – сказал Владимир Зеленский.

О том, что на фронте в Херсонской области уже произошел переломный момент на пользу вооруженных сил Украины, а регион будет освобожден до сентября заявил 24 июля депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, сообщает сайт журнала Фокус.

По его словам, украинские военные перешли от обороны к контрнаступлению. Он также отметил, что ВСУ нанесли «хирургически» удар по Антоновскому мосту, который соединяет город Херсон с левым берегом Днепра.

Как сообщает «Украинская правда» 27 июля, в Вооруженных силах Украины подтвердили информацию о ракетных ударах по Антоновскому мосту в Херсоне.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона 27 июля отметила, что ВСУ ценят все, что есть в нашей стране, даже когда оно под оккупантами.

По ее словам, работа украинской артиллерии деликатна и ювелирна, и направлена больше на деморализацию российской армии, отмечает издание.

На уточняющий вопрос, были ли все-таки удары по Антоновскому мосту Гуменюк ответила утвердительно: «Да, удары были, но они были филигранными».

Вместе с тем издание «Херсонский вестник» в своем Телеграм-канале сообщает, что 27 июля с целью оказания помощи гражданскому населению в переправе через Днепр, на время ремонта Антоновского моста, инженерными подразделениями ВС РФ наведена паромная переправа. На данный момент движение автомобильного транспорта по мосту запрещено.

Отмечается, что паромная переправа будет работать «исключительно в интересах гражданского населения», поскольку мост является единственной транспортной автомобильной артерией, связывающей город с левым берегом Днепра.

Российские средства массовой информации также сообщают, что на территориях неподконтрольных Украине – в Запорожской и Херсонской областях в первой половине сентября может пройти «референдум» о вхождении этих территорий в состав России. «Референдум» может пройти в один день, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил в эфире телемарафона 27 июля, что захватчики даже теоретически не могут провести так называемые «референдумы» на захваченной территории.

«Референдум – это волеизъявление жителей страны, которое осуществляется в определенном порядке. Украина ничего не организует, поэтому намерения оккупантов не имеют юридической основы. Они в своей стране ни разу не провели честных выборов или опросов населения. Поэтому они даже теоретически не могут провести референдум, им нечего делать на наших территориях», – подчеркнул Александр Старух, сообщает Укринформ.

«Очень мощное» движение войск России

На Херсонском направлении началось «очень мощное» движение войск РФ, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«По срокам – я осторожен. Это – война, на которой много разных событий. Сейчас враг взимает максимальное количество [сил]. Именно на Херсонском направлении началось мощное движение их войск. Они взимают дополнительные силы», – сказал он в эфире национального телемарафона, сообщает 27 июля Украинская служба «Радио Свобода».

«Точно знаю, что наши войска будут делать все от них зависящее для того, чтобы в те сроки, которые ставит президент, справиться. Но в любом случае победа будет за нами. Неделей раньше или позже – это военное дело», – сказал секретарь СНБО.

Действия Запада в ответ на «референдумы»

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала отмечает, что Запад может дать адекватный ответ на возможные действия России, но нужно учитывать, что планирует Кремль на оккупированных территориях. Он подчеркивает, что никакие «референдумы» не должны повлиять на задание «номер один» для США и союзников по НАТО – предоставить оружие для контрнаступления Украины.

«Контрнаступление потихоньку уже начинается и может сорвать идею референдума, отвоевав часть территорий на юге – Херсон, в Запорожской области, нужно пробовать на Донбассе, в Луганской области», – говорит Виталий Бала корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

В случае реализации худшего сценария и проведения в сентябре «референдума» на оккупированных территориях, по мнению Виталия Балы, на Западе должно быть принято решение о полном праве Украины для отвоевания оккупированных территорий.

«России нужен этот «референдум», чтобы ввести норму закона о защите российской территории. То есть после оккупации, например, украинских областей, закон позволяет использовать ядерное оружие, фактически, вступает в действие ядерный шантаж, которым Россия пыталась шантажировать весь мир. Потому вопрос ответа на оккупацию украинских территорий должен быть жестким и достаточно комплексным», – подчеркивает Виталий Бала.

Наличие необходимого вооружения и количества подготовленных военных снижает возможности России захватывать украинские территории, считает политолог.

Помощь Запада и поставки оружия

Доктор политических наук, председатель правления Экспертной группы «Сова» Михаил Савва отмечает, что решение коллективного Запада в случае аннексии украинских территорий может быть очень широким.

«Это может быть симметричный ответ, или ассиметричный, и эти меры могут быть самыми разными, начиная от поставок Украине вооружений, о которых США сейчас не говорят или говорят, что не будут поставлять, заканчивая признанием независимости каких-то субъектов России», – говорит Михаил Савва корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем он отмечает, что действия Соединенных Штатов и других партнеров Украины в борьбе с российской агрессией не привязаны к датам «референдумов».

«Особенно, когда речь идет о поставках оружия, речь идет не о конкретных датах, а о конкретных политических обстоятельствах. Но если США говорят об ответе – быстром и решительном, возможно, это будет связано и с поставками новых видов оружия в ответ на действия России», – отмечает Михаил Савва.