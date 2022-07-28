Макрон назвав Росію «однією з останніх колоніальних імперій»

Про це повідомляє Le Figaro.

«Росія — одна з останніх колоніальних імперій… і вирішила вторгнутися у сусідню країну, щоб відстоювати свої інтереси» — заявив Макрон.

На брифінгу спільно з президентом Беніну, в рамках свого африканського турне, Еммануель Макрон порівняв вторгнення Росії в Україну з імперськими війнами минулих сторіч

«Це війна за території, які, як досі думали, вже зникли з європейського континенту. Це війна, як на початку XX, у ХІХ сторіччі», — сказав Макрон, зауваживши, що африканські народи самі мали такий досвід.