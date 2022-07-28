Латвія збільшує військову допомогу Україні

Уряд Латвії схвалив надання додаткової військової допомоги Україні. Про це 28 липня повідомив у Twitter глава міноборони країни Артіс Пабрікс.

“Сьогодні вранці уряд Латвії підтримав ініціативу міністерства оборони Латвії щодо надання додаткової військової допомоги Україні”, – наголосив він.

Як пише портал Delfi, рішення було ухвалено на закритому засіданні у четвер. У міноборони не уточнили, яку саме підтримку буде надано українцям.

Зазначається, що з моменту вторгнення Росії в Україну уряд Латвії кілька разів на закритих засіданнях обговорював допомогу для ЗСУ.

Загалом Рига виділила Києву зброю та індивідуальне спорядження, безпілотні літальні апарати, сухі пайки, боєприпаси, протитанкову зброю та зенітно-ракетні комплекси Stinger на суму понад 200 мільйонів євро.