Европа не позволит Путину уничтожить Украину и разрушить мировой порядок — посол ЕС

Менее чем полгода назад, видение Евросоюзом конфликта на востоке Украины казалось неоднозначным. Не было абсолютно единого мнения, не хватало политической воли к действиям против России, экономические интересы многих стран Европы, завязанные на торговые отношения с Россией, так или иначе, ослабляли решительность властей в действиях, направленных на сохранение целостности Украины.

За исключением стран Балтии — Литвы, Латвии и Эстонии, которые предупреждали ЕС о реваншистских настроениях России еще до аннексии Москвой Крыма и дестабилизации Донбасса в 2014 году, большая часть стран-членов Евросоюза старалась избегать категоричных суждений о российской политике в Украине, в лучшем случае, выражая в целом свою позицию в части нерушимости границ, не признавая аннексию Крыма, и поддерживая так называемые Минские соглашения.

Сегодня, по словам Посла Европейского Союза в США Ставроса Ламбринидиса «среди членов ЕС — за некоторым исключением — наблюдается необычайное единство в отношении ничем неоправданного вторжения России в Украину в феврале».

В эксклюзивном интерьвью ведущей новостной прогаммы «Голоса Америки» Кэрол Кастиел, Посол Лабринидис обрисовал три главных цели Евросоюза в контексте последних событий на континенте:

«Мы сразу же решили, что Путин и Кремль должен понести огромные расходы, гарантировать, чтобы они “почувствуют боль” за вторжение и сейчас, и в будущем, если не остановятся, если не вернутся к соблюдению Устава ООН и уважению международного права. Наша вторая цель — обеспечить, чтобы мы работали с остальным миром, гарантировать, что ужасные последствия российского вторжения, включая цены на энергоносители и продукты питания, будут максимально смягчены как в наших собственных границах, так и в других странах, особенно в Африке. Наша третья цель – добиться разрешения этого спора, чтобы все уважали независимость и полную территориальную целостность Украины и, безусловно, пришли к миру путем переговоров», — заявил посол.

Стратегия отказа от поставок российских энергоносителей

По мнению Ламбринидиса, уже в ближайшем будущем Европе удастся уйти от зависимости от российского газа и нефти.

«Европейский союз и его государства-члены в разной степени зависят от импорта энергоносителей из России. Некоторые из них сами в массовом порядке производят возобновляемую энергию и полагаются в основном на собственные ресурсы. Другие импортируют часть газа и нефти из России, но также и из других регионов мира. Есть те, которые исторически почти полностью зависели от российского газа и нефти. Учитывая эти различия, мы вводим эмбарго на поставку российской нефти, но мы делаем это таким образом, чтобы максимально уменьшить скачки цен на мировом рынке, и убедится, что все наши государства-члены ЕС могут быть защищены в этом процессе», — так посол ЕС описал общеевропейскую стратегию отказа от поставок российских углеводородов.

Европейцы единогласно решили включить в пакет санкций эмбарго на импорт нефти из России. К началу 2023 весь российский экспорт в ЕС сократится на 90%.

Это не только европейская война

Учитывая угрозы, периодически звучащие из Кремля, Европейский союз считает важным обратить внимание всех своих партнеров, от Пекина до Вашингтона, на масштабность последствий «путинской войны». Ни у кого не получится остаться в стороне. Посол Ламбринидис считает, что «может показаться, что это война где-то по ту сторону Атлантики. Не существует безопасной дистанции, при которой автократ, особенно тот, кто располагает ядерным оружием, может попытаться сломить волю свободных наций и свободных людей, потому что такой безопасной дистанции не существует».

«Мы сказали Китаю: вы должны использовать свое влияние на Путина и должны сделать так, чтобы он немедленно разрешил вывоз продовольствия из Украины. Остальной мир не может сидеть сложа руки, страдать и смотреть, как такая страна, как Китай, “играет в игру Путина”. Ни вы, ни кто-либо еще не должен, ни в коем случае, пытаться искать способ обхода санкций против России и бросить ей спасательный круг», — подчеркнул Ставрос Ламбринидис.

Российская дезинформационная война и продовольственный кризис

Ставрос Ламбринидис сравнил блокаду украинских портов, намеренное уничтожение складов с зерном, бомбежки сельскохозяйственных предприятий Украины и другие циничные действия Кремля, направленные на усугубление мирового продовольственного кризиса, с фантастическими и бесчеловечными «Голодными играми». Особое возмущение у Посла Евросоюза вызвала кремлевская дезинформация по этому поводу.

«Каким-таким образом санкции, введенные против России, “создают кризис продовольственной безопасности? — с возмущением говорил он, продолжая, — это абсурд, это абсолютно не так. Именно война России лишила Украину экспортных возможностей. Украинский экспорт составлял подавляющую часть продовольственных поставок в страны Африканского Рога и ряда других стран мира. Возмутительно, что россияне еще и много воруют этого украинского зерна, чтобы экспортировать самим. Нет никаких сомнений, что у кризиса есть «создатель», и у этого человека есть имя. И это имя — Путин».

Вся риторика Путина основана на лжи

По мнению Ламбринидиса в Евросоюзе теперь все отдают себе отчет, что разговорами о некоей «денацификации» Путин всего лишь пытался демонизировать украинцев, чтобы не допустить симпатии и поддержки этому народу в мире.

«Зеленский — еврей, причем крайне правые на последних выборах в Украине получили какой-то жалкий процент голосов. Если украинцы — нацисты, им как-то фантастически удается скрывать это», — с сарказмом отметил Ламбринидис.

В то же время он подчеркнул, что «попытка Путина скрыть за своей “освободительной” риторикой массовое нарушение российскими войсками закона и попрание человеческого достоинства развалилась, как видно на примере Мариуполя, где было так много русскоязычных. Российские войска пришли туда и просто бомбили и разрушали город, потому что они не могли захватить его иначе, не убив множество русскоязычных жителей, ради защиты которых, как утверждает Путин, он ведет эту войну».

По словам Ламбринидиса, главные выводы, которые сделал Евросоюз сегодня, заключаются в том, что, практически, вся риторика Кремля лжива и ничем не обоснована.

«Ему никогда не угрожало НАТО, как он утверждал. На самом деле, во всем ЕС было очень мало войск НАТО», — напомнил Ставрос Ламбринидис.

Европейское видение будущего Украины

От лица правительств Евросоюза Ламбринидис заявил, что сегодня у европейских народов есть долгосрочное видение будущего Украины, которое соответствует устремлениям ее граждан»

«Они не хотят войны. Они не хотят разрушений. Они не хотят голода. Они не хотят, чтобы восемь миллионов сограждан были вынуждены покинуть страну, причем в основном это дети и женщины. Они хотят мира и европейской перспективы, основанных на процветании, свободе, открытости и демократии. Это то, что они выбрали для себя. За это в 2014 году они были наказаны Россией. И сегодня Россия снова грозит им массовым уничтожением за эти устремления. Это неприемлемо. Мы, европейцы, дали Украине статус европейского кандидата и будем напряженно трудиться над тем, чтобы помочь стране восстановиться после этой ужасной, жестокой войны, чтобы стать полноправным членом европейской семьи», — пообещал Ламбринидис

Это борьба за международное право и достоинство народов

Посол Европейского Союза в США убежден, что «Путин пытался убить двух зайцев одним выстрелом: уничтожить украинцев на их земле, стереть с лица земли независимую страну, а также разрушить архитектуру мироустройства, которую страны мира все вместе создали после Второй мировой войны».

Ставрос Ламбринидис предложил на миг представить, что бы было, если бы Путин добился своих целей:

«Весь мир оказался бы охвачен нестабильностью, а многие страны — “большие соседи с более мощным оружием”, чем у соседа рядом с ними, почувствовали бы себя вправе выдвигать любые требования “слабому соседу”, а добившись желаемого, угрожали бы реальным вторжением. Никому такой мир не нужен — не только Европе, но и Африке, и Америке, и Азии», — убежден Посол ЕС в США

«Европа обязана стоять на защите международного права и человеческого достоинства любых народов в любой стране мира», — добавил Ставрос Ламбринидис.