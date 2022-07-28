Чехія готова захищати авіапростір Словаччини

Про це інформує видання Forum24.

Для цього країна розгорнула винищувачі Gripen шведського виробництва.

Це питання обговорювалося урядом на засіданні 27 липня. Обговорення матеріалу підтвердив прем’єр-міністр країни Петер Фіала. Раніше він заявляв, що чеський уряд візьме до уваги запит Словаччини про допомогу. Аналогічний запит країна відправила й у Польщу, яка також погодилася на співпрацю.

У чеському міноборони заявили, що деталі розміщення винищувачів будуть визначені у спільній декларації між Чехією, Словаччиною та Польщею. Усі три країни братимуть участь у так званому Air Policing.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Братислава почала готуватися до дострокового припинення експлуатації винищувачів МіГ-29 російського виробництва. Попередньо Словаччина не відкидала можливості передати збуті штурмовики Україні.

Чотири роки тому Словаччина замовила у США 14 винищувачів F-16. Спочатку передбачалося, що перші машини країна отримає цього року, а решту — через рік, але, за наявною інформацією, це станеться через два роки.

Міністерство оборони Словаччини пояснило затримку поставок проблемами з субпоставками, спричиненими епідемією COVID-19 і браком чіпів на світовому ринку.

«Конфлікт в Україні показав нам, наскільки важлива єдність НАТО та взаємодопомога союзників. Тому я щаслива, що можу вести переговори від імені Чехії, щоб допомогти нашим словацьким сусідам у забезпеченні захисту їх повітряного простору», – сказала міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

Спільна угода між Чехією, Словаччиною та Польщею вже підготовлена.

«У проєкті декларації зазначено, що спостереження за повітряним простором розпочнеться з 1 вересня цього року і триватиме до кінця 2023 року з можливістю подальшого продовження», – зазначила Чернохова.

Як відомо, чеська армія має багаторічний досвід охорони неба за кордоном, а з 2009 року бере участь в охороні повітряного простору країн-членів НАТО.

Чеські авіатори неодноразово діяли таким чином в Ісландії та країнах Балтії. Зараз вони в сьомій подібній місії в Литві.

Повітряний простір країн Балтії наразі патрулюють чеські винищувачі.