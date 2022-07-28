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Чехія готова захищати авіапростір Словаччини

Чехія

Про це інформує видання Forum24.

Для цього країна розгорнула винищувачі Gripen шведського виробництва.

Це питання обговорювалося урядом на засіданні 27 липня. Обговорення матеріалу підтвердив прем’єр-міністр країни Петер Фіала. Раніше він заявляв, що чеський уряд візьме до уваги запит Словаччини про допомогу. Аналогічний запит країна відправила й у Польщу, яка також погодилася на співпрацю.
У чеському міноборони заявили, що деталі розміщення винищувачів будуть визначені у спільній декларації між Чехією, Словаччиною та Польщею. Усі три країни братимуть участь у так званому Air Policing.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Братислава почала готуватися до дострокового припинення експлуатації винищувачів МіГ-29 російського виробництва. Попередньо Словаччина не відкидала можливості передати збуті штурмовики Україні.

Чотири роки тому Словаччина замовила у США 14 винищувачів F-16. Спочатку передбачалося, що перші машини країна отримає цього року, а решту — через рік, але, за наявною інформацією, це станеться через два роки.

Міністерство оборони Словаччини пояснило затримку поставок проблемами з субпоставками, спричиненими епідемією COVID-19 і браком чіпів на світовому ринку.

«Конфлікт в Україні показав нам, наскільки важлива єдність НАТО та взаємодопомога союзників. Тому я щаслива, що можу вести переговори від імені Чехії, щоб допомогти нашим словацьким сусідам у забезпеченні захисту їх повітряного простору», – сказала міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

Спільна угода між Чехією, Словаччиною та Польщею вже підготовлена.

«У проєкті декларації зазначено, що спостереження за повітряним простором розпочнеться з 1 вересня цього року і триватиме до кінця 2023 року з можливістю подальшого продовження», – зазначила Чернохова.

Як відомо, чеська армія має багаторічний досвід охорони неба за кордоном, а з 2009 року бере участь в охороні повітряного простору країн-членів НАТО.

Чеські авіатори неодноразово діяли таким чином в Ісландії та країнах Балтії. Зараз вони в сьомій подібній місії в Литві.

Повітряний простір країн Балтії наразі патрулюють чеські винищувачі.

28 июля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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