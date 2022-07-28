База ФОП України – коли потрібна?

Сьогодні багато бізнесменів досить часто звертаються до баз даних. Зумовлено це тим, що сьогодні всі хочуть бути впевненими у надійності та порядності свого потенційного партнера. Якщо вам надійшла пропозиція про співпрацю, не поспішайте з відповіддю, спочатку зробіть перевірку контрагента за базою даних від Energy Invest Line.

Реєстр ФОП від Energy Line Invest

У глобальній мережі сьогодні діє понад 100 сервісів, які пропонують базу даних юридичних осіб та підприємців України. При виборі джерела інформації будьте дуже уважні, оскільки не всі вони вчасно оновлюють дані. Використання застарілої інформації може негативно вплинути на розвиток бізнесу.

Щоб отримати інформацію про приватну особу, достатньо ввести до рядка пошуку сервісу ідентифікаційний код. За лічені секунди ви дізнаєтеся про:

дані реєстрації у державному реєстрі;

фактичну адресу;

юридичну адресу тощо.

За номером ЄДР ви можете отримати відомості про акціонерів та бенефіціарів суб’єкта, відкриті судові позови компанії, податкову заборгованість, розмір статутного капіталу, форму власності та багато іншого.

Пошук ФОП може забрати чимало часу, оскільки на кожному сервісі представлена ​​лише поодинока інформація, якої недостатньо щодо повного аналізу. Але є чудова альтернатива цим сервісам – сайт Energy Line Invest.

Його фахівці зібрали повну інформацію про всіх приватних осіб підприємців, які діють в Україні. А це означає, що користувачеві не доведеться витрачати час на відвідування інших ресурсів у пошуках даних про контрагента.

Де виконати перевірку ФОП?

Сервіс Energy Line Invest пропонує найбільший реєстр ФОП України. Задавши КВЕД, ідентифікаційний номер або повне найменування, натомість ви отримаєте лише актуальну інформацію. Фахівці сервісу перевіряють усі відомості перед публікацією, тому можете не сумніватися у їхній точності.

Бажаєте уточнити контактні дані чи перевірити легальність діяльності фізособи? Радимо вам відвідати сервіс Energy Line Invest, на ньому ви швидко знайдете інформацію про будь-яку фізичну та юридичну особу, витративши всього кілька хвилин.

Сервіс подбав про зручність користувача, зокрема зібрав воєдино інформацію, яку надають єдиний державний реєстр, податкова служба, ліцензійне відомство, суд та інші інстанції.