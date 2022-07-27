ЗСУ готуються до контрнаступу на Миколаївщині, роботу партизанів координуватиме Марченко

ЗСУ готуються до контрнаступу на Миколаївщині та ефективно проводять вогневе ураження військ ворога і його логістичних можливостей. Проте окупанти для стримування продовжують бити по цивільних об’єктах.

Про це заявив очільник Миколаївської ОВА Віталія Кіма під час брифінгу.

“Ситуація в області контрольована, ЗСУ готуються до контрнаступу та доволі ефективно проводять вогневе ураження. Це всі ми бачимо по влучанням по Антонівському мосту”, – повідомив він.

Крім того, за словами Кіма, окупанти минулої доби завдали 21 ракетний удар та 28 артилерійських обстрілів у Миколаївській області. Внаслідок цього двоє людей постраждали.

Російські снаряди потрапили об’єкти інфраструктури, автомобільні підприємства, знищили частину електропостачання. Водночас Кім заявив, що до кінця дня світло відновлять.

Також голова ОВА наголосив, що у Миколаїв повернувся генерал-майор Дмитро Марченко. Він буде курувати роботу партизанів.