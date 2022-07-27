НБУ «надрукував» 240 мільярдів від початку повномасштабної війни Чем займ на карту отличается от банковского кредита » В Стамбулі запрацював центр координації експорту зерна з України У Стамбулі в середу відбулася церемонія відкриття Спільного координаційного центру (СКЦ), створеного в рамках реалізації так званої «зернової угоди». Про це повідомило державне турецьке агентство Anadolu, пише «Європейська правда». Центр діє на території Університету національної оборони. Поряд із представниками Туреччини, України та РФ у СКЦ працюватимуть дипломати з ООН. За допомогою Центру планують оглядати судна, які братимуть участь у вивезенні зерна із трьох портів України на Чорному морі — Одеси, Чорноморська та Південного. Звертаючись до учасників Центру, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар наголосив на необхідності забезпечення постачання 25 млн тонн українського зерна до країн, що потребують закупівлі сільгосппродукції. За його словами, організація безперебійного постачання зерна дозволить знизити ціни на продовольчі товари у світі та усунути продовольчу кризу. «Необхідності в розмінуванні морських зон у рамках угоди щодо «зернового коридору» немає. Підготовка до постачання зерна в портах України триває», — сказав турецький міністр.