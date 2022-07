В Бурятії з’явився піроман, який масово підпалює житлові будинки Рада призначила Андрія Костіна генеральним прокурором » В Иерусалиме открылась новая ЛГБТ-клиника Новая клиника для ЛГБТ-людей в Иерусалиме названа в честь Амира Фрайзера Гуттмана, который был одним из ведущих активистов, боровшихся за равенство для сообщества ЛГБТК+. В среду при общественном центре Jerusalem Open House открылась новая клиника ЛГБТК+. Это произошло в честь пятилетней годовщины смерти певца и активиста Амира Фрайзера Гутмана. Церемония открытия клиники состоялась с участием министра труда, социальных дел и социальных служб Меира Коэна. «Более года назад мы приняли решение усилить услуги для сообщества ЛГБТК+ по всей стране, — сказал Коэн. — Я рад видеть, что эти услуги начали действовать и помогать сообществу». Клиника была создана в сотрудничестве с такими организациями, как La’Netzah (forever) Association, Society for LGBTQ+ People, Bituach Leumi и Pride and Tolerance Open House in Jerusalem. Эта клиника объединяет существующие клиники в Хайфе, Тель-Авиве и Беэр-Шеве. Пары и семьи ЛГБТК+ смогут получить бесплатную терапию, поддержку в процессе становления родителями, включая суррогатное материнство, юридические консультации по созданию семьи и многое другое. Гуттман, в честь которого названа клиника, был одним из основателей группы High Five и одним из ведущих активистов, борющихся за равенство для сообщества ЛГБТК+. Гуттман утонул пять лет назад, отмечая первую годовщину со дня, когда он узнал, что его рак был неправильно диагностирован.