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В Бурятії з’явився піроман, який масово підпалює житлові будинки

В Бурятії продовжується серія пожеж приватних будинків. Так, вночі 26 липня у селищі Уоян у Північно-Байкальському районі невідомий знову підпалив будинок.

Про це повідомляє стрічка новин.

«Вночі надійшло повідомлення про спалах будинку в селищі Новий Уоян. На момент прибуття першого підрозділу пожежних вогнем було охоплено триквартирний нежитловий будинок. Будова брусова, вікна та двері були відсутні, електрика відключена», – розповіли в республіканському агентстві ГО та НС.

Пожежники не допустили поширення вогню на сусідні будівлі та протягом півгодини ліквідували спалах. Площа пожежі становила 200 кв.м. Постраждалих немає.

 

27 июля, 2022 | Category: Новости, Россия

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