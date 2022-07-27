У Польщі створять Долину безпілотників

Про це інформує Polskie Radio.

Польський уряд за співпраці із США та Україною працює над створенням Долини безпілотників. Проєкт представники трьох країн обговорили вчора у Варшаві.

Концепцію Долини дронів анонсував колишній директор ЦРУ з боротьби з тероризмом Бернард Хадсон, що працює в зонах конфлікту.

За словами Хадсона, повномасштабне вторгнення Росії в Україну показало важливу роль безпілотних літальних апаратів на полі бою.

Як відомо, у липні Міністерство цифрової трансформації України запустило масштабний проєкт «Армія дронів», де вже зібрали понад пів мільярда гривень на високоточні мультикоптери.

«Досвід з використання дронів плануємо продовжити і в майбутньому. Технології безпілотників у різних сферах життя можна використовувати в секторі охорони здоров’я для транспортування медичних товарів, інспекцій будівельної сфери та в роботі агросектору», — йдеться у заяві міністерства.

Мова також йтиме про програмне забезпечення, технології розпізнавання зображень, інтеграцію даних із різних датчиків та програм для їх розвитку. Про це розповіла Елізабет Чарнок, керівниця американської програмістської компанії Chenope, яка є співорганізатором конференції.