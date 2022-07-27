США, Британія вказують на роль російської групи «Вагнер» у війні в Україні

Російська приватна військова компанія «Вагнер» активно діє в Африці, але тепер на Заході вказують на участь угруповання у війні в Україні.

«Вагнер», ймовірно успішно проводить тактичне просування на Донбасі навколо Вуглегірської ТЕЦ а також селища Новолуганське, повідомило британське Міністерство оборони у своєму щоденному огляді ходу війни РФ в Україні. «Деякі українські сили, ймовірно, вийшли з регіону», — йдеться у дописі у Twitter.

«Вагнер» переміщує своїх бойовиків з Африки для участі в боях в Україні. На це вказав командувач сил США в Африці генерал Стівен Таунсенд під час брифінгу для преси у вівторок.

Американський генерал відзначив, що група «Вагнер», яка мала, за оцінками Пентагону, близько 2000 військових в Лівії, «провела значне скорочення, щоб перевести діячів «Вагнер» для воєнних дій в Україні». Він додав, що зменшення контингенту в Малі, де кількість бійців «Вагнер» оцінюється на рівні 1000, не спостерігається.

«Вагнер» — російська група бойовиків. Вона виконує завдання Путіна, який «підтримує диктаторів і експлуатує природні ресурси» Африки. Так Таунсенд оцінив дії групи на континенті . Він відкинув заперечення Кремля щодо такої оцінки.

«Вагнер» часто застосовується в африканському регіоні, де Росія з 2014 року прагне активно просувати свій вплив, повідомили у британському відомстві. Там припустили, що Росія прагне використати свій вплив в Африці, щоб домогтись підтримки своїх інтересів з боку африканських країн на міжнародних форумах.

А теперішній візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до низки африканських країн, Росія, ймовірно, використає, щоб звинуватити Захід в міжнародній продовольчій кризі, вважають у британському відомстві, а також отримати підтримку російського вторгнення Росії до України від африканських країн, які займають нейтральну позицію. США, ЄС неодноразово заперечували закиди Росії щодо того, що санкції призвели до продовольчої кризи і вказували, що дії Росії в Україні призводять до зростання цін на продовольство.