Спартц у новому листі Байдену висловлює занепокоєння зосередження влади в руках Єрмака

Конгресвумен Вікторія Спартц надіслала президенту Джо Байдену ще один лист, в якому закликала звернути увагу на останні події в Україні, включно з додатковими занепокоєннями навколо голови адміністрації президента України Зеленського Андрія Єрмака.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляється на сайті конгресвумен.

Спартц також закликала адміністрацію Байдена створити спільну оперативну групу в Міністерстві оборони для реалізації узгодженої стратегії належного нагляду за критичною інфраструктурою та впорядкування логістики летальної допомоги Україні.

Цей лист є продовженням листа конгресвумен до адміністрації Байдена від 8 липня, у якому вона просила адміністрацію поінформувати Конгрес про Андрія Єрмака, главу апарату президента України Зеленського.

«Відсутність призначення антикорупційного прокурора, занепокоєння, висловлені нашими військовими та оборонними підрядниками, а також деякими союзниками по НАТО, викликають занепокоєння щодо національної безпеки та вимагають належної уваги з боку адміністрації Байдена» — йдеться у повідомленні на сайті Спартц.

У листі Спартц стверджує, що Єрмак гальмує призначення антикорупційного прокурора.

«В результаті тиску Київ нарешті визначив Олександра Клименка антикорупційним прокурором після того, як Олег Татаров, призначенець пана Єрмака, майже два роки зволікав із цим. Хоча цей процес ще не завершений і потребує додаткових дій з боку генпрокурора. Нещодавно Київ також усунув Ірину Венедіктову з посади генпрокурора. Схоже, пан Єрмак може спробувати призначити партійного прокурора через парламентську більшість Зеленського, що фактично може саботувати роботу пана Клименка» — стверджує конгресвумен.