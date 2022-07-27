Россия перебрасывает дополнительные силы на южный фланг, готовясь к контрнаступлению Киева

Российские военные перебрасывают дополнительные силы на южный фланг, укрепляя свои позиции в Херсонской и Запорожской областях Украины, пишет CNN со ссылкой на сообщения украинских официальных лиц и видео, размещенные в социальных сетях, геолокацию которых подтвердили журналисты издания. Эти шаги могут быть направлены на противодействие возможному контрнаступлению украинских войск.

В нескольких сообщениях в украинских социальных сетях упоминается перемещение тяжелой военной техники на поездах или загромождение автотрасс через Крымский полуостров и Херсонскую область. Журналисты CNN подтвердили локацию нескольких видео, снятых за последние несколько дней, на которых видно, как автоколонны пересекают аннексированный Крым и оккупированный Херсон. На других видео колонны направляются в Крым через Керченский пролив из Краснодара.

Пресс-службы украинского Генерального штаба и оперативного командования «Юг» отказались от комментариев, но представительство президента Украины в Крыму (физически располагается в Киеве – прим. Би-би-си) заявило, что «перемещение военной техники, боеприпасов и личного состава российской армии продолжается по всей территории оккупированного Крымского полуострова».

«Ежедневно в сторону Джанкоя движется около 50 вагонов с эшелонами российской военной техники, очереди военной техники также замечены на административной границе с оккупированным Крымом, возле населенных пунктов Армянск и Красноперекопск», — говорится в заявлении представительства в «Фейсбуке».

Аналитики предположили, что такое перемещение тяжелой техники может происходить в преддверии украинского контрнаступления на контролируемые Россией районы в Херсонской и Запорожской областях.

В своей ежедневной сводке в понедельник американский Институт изучения войны также заявил, что «российские войска продолжают укреплять свои позиции в Запорожской и Херсонской областях, готовясь к украинским контрнаступлениям».