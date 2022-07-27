Росіяни мають за мету захопити більше українських територій для анексії, — ISW

Про це йдеться у звіті ISW.

Керівництво, яке підтримує Росія, продовжує проголошувати терміни для захоплення додаткової української території, ймовірно, щоб підтримати поточну підготовку до референдумів з приводу приєднання цих територій до Російської Федерації.

Так, заступник міністра інформації «ДНР» Данило Безсонов 25 липня сказав, що фейкова Республіка розраховує захопити всю Донецьку область до кінця серпня.

Раніше різні російські і західні джерела повідомляли, що Росія має намір провести референдуми на окупованих територіях в першій половині місяця, ймовірно, приблизно 11 вересня.

Окупаційна влада, ймовірно, наполягає на встановленні термінів для військових цілей, щоб підтримати умови прискореної анексії, хоча російські війська навряд чи окупують значну додаткову територію в Україні до початку зазначеного терміну анексії.

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