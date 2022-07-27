Тара из картона для мяса: преимущества У Польщі створять Долину безпілотників » Рада заборонила примусове стягнення боргів за комунальні послуги під час дії воєнного стану Рада заборонила на період дії воєнного стану примусове виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги Про це у телеграм повідомив нардеп Ярослав Железняк. Закон № 7531 ухвалено в цілому – за проголосували 312 народних депутатів. Як зазначено у пояснювальній записці, законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про виконавче провадження», які передбачають, що тимчасово, на період дії воєнного стану на території України забороняється примусове виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги.