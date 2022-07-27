Польські дипломати відмовилися від спільних зустрічей з представниками Росії та Білорусі

Польські дипломати не братимуть участі у зустрічах, на яких присутні представники Росії чи Білорусі.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський.

Видання Wprost пише, що він сказав, що дипломати не приходитимуть на будь-які заходи, які відбуваються у Польщі та організовані будь-якими інституціями, якщо там будуть представники Росії чи Білорусі.

“Росія має бути гранично ізольована від усіх міжнародних форумів і форматів, у яких вона може виступати. Росія сьогодні не нормальний партнер, це агресор, який порушує міжнародне право”, — сказав заступник міністра.

Яблонський також назвав знищення польських військових кладовищ у Білорусі “варварськими актами і тим, що не вписується ні в які канони”.