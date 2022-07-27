Пентагон пообіцяв Резнікову пришвидшити постачання зброї до України

Про це повідомляє офіційний сайт Пентагону.

У міноборони США поінформували, що Остін обговорив з Резніковим результати нещодавньої зустрічі контактної групи з питань оборони України та поточну безпекову допомогу Україні. Серед іншого вони підняли тему нещодавнього зобов’язання США щодо додаткових високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

«Остін запевнив міністра Резнікова, що Сполучені Штати намагаються якомога швидше доставити озброєння в Україну. Міністр Резніков також повідомив про ситуацію на місцях. Обидва лідери домовилися підтримувати тісну координацію», — заявили у Пентагоні.