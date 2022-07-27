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Окупанти визнали, що міст у Херсоні пошкоджено та закрито після удару ЗСУ

Ставник окупантів Кирило Стремоусов заявив, що Антонівський міст через Дніпро у Херсоні отримав пошкодження після нічної атаки Збройних сил України.

Джерело: ТАСС

Деталі: Стремоусов, який називає себе «заступником голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області», повідомив, що рух Антонівським мостом у Херсоні закрито після удару з боку ЗСУ.

Раніше вночі Стремоусів у відеозверненні заявляв, що чергова спроба обстрілу Антонівського мосту через Дніпро у Херсоні не призвела до руйнування мосту.

Колаборант РФ також заявив, що Збройні сили України зробили спробу завдати удару по залізничному мосту в Херсонській області.

27 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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