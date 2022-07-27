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Макрон: продовольственный кризис – это оружие России

Президент Франции совершает поездку по Африке. В центре внимания – увеличение сельскохозяйственного производства на фоне растущего дефицита продовольствия, вызванного войной в Украине

В ходе визита в Камерун во вторник президент Франции Эммануэль Макрон назвал мировой продовольственный кризис «оружием войны» России, отвергнув предположения о том, что кризис вызван западными санкциями.

Камерун, как и многие развивающиеся страны, борется с резким ростом цен на нефть, удобрения и продукты питания. На прошлой неделе в столице страны Яунде возникла острая нехватка топлива, что привело к длинным очередям на автозаправочных станциях.

Макрон проводит трехдневное турне по Африке, цель которого – укрепить политические связи с континентом и помочь увеличить сельскохозяйственное производство на фоне растущего дефицита продовольствия, связанного с войной в Украине.

Правительства африканских стран в основном избегают принимать чью-либо сторону и отказываются присоединяться к осуждению и санкциям Запада.

В то же время в бывших западноафриканских колониях Франции подчас растут антифранцузские настроения.

«Некоторые обвиняют нас и говорят, что европейские санкции (против России) являются причиной мирового продовольственного кризиса, в том числе в Африке. Это абсолютная ложь, – сказал Макрон на встрече с представителями французской общины в Камеруне. – Продовольствие, как и энергия, стали российским оружием войны… Мы должны помочь африканскому континенту производить больше для себя».

Многие африканские страны зависят от российского зерна и энергоносителей, но они также покупают украинское зерно, поставки которого были нарушены в результате конфликта.

Камерун, богатая минералами центральноафриканская страна, является крупным производителем продовольствия для региона, и делегация Макрона будет искать возможности для инвестиций в сельскохозяйственный сектор.

Макрон встретится с президентом Камеруна Полем Бийя в столице страны Яунде, а затем отправится в Бенин в среду и Гвинею-Бисау в четверг.

27 июля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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