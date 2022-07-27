Der Spiegel: Уряд Німеччини дозволив продати Україні 100 гаубиць Panzerhaubitze 2000

Уряд Німеччини дав дозвіл на продаж Україні 100 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.

Про це пише видання Der Spiegel.

Повідомляється, що міністр економіки Роберт Хабек ще 13 липня дозволив німецькому виробнику озброєнь Krauss-Maffei Wegmann (KMW) поставити ці гаубиці Україні.

KMW підтвердив виданню цю угоду. Прессекретар компанії повідомив, що 100 самохідних гаубиць коштуватимуть €1,7 мільярда. KMW планує негайно почати виробництво гаубиць, проте поки неясно, коли перші Panzerhaubitze 2000 поїдуть в Україну. Виробництво всіх 100 гаубиць розраховане на кілька років.

Panzerhaubitze 2000 вважається однією з найсучасніших гаубиць у світі та може випускати до 10 снарядів на хвилину, які летять на відстань від 30 до 40 кілометрів залежно від використовуваних боєприпасів. Видання наводить слова міністра оборони Крістін Ламбрехт, яка заявила, що Україна перед поставкою пообіцяла уряду Німеччини, що не буде використовувати ці гаубиці по обʼєктах на території росії.