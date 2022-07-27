Чем займ на карту отличается от банковского кредита

Если у вас сложилась ситуация, в которой срочно нужно занять где-то крупную сумму средств, то правильнее всего будет перейти по ссылке www.banklab.ru/loans/90-dney и подобрать заём на карту на 90 дней без процентов. Только так мы можем гарантировать, что вы получите средства в день обращения. Но чем онлайн-заём отличается от обычного банковского кредита и что выгоднее для конечного клиента? Вместе с экспертами Банк Лаб мы постараемся ответить на этот вопрос.

Банковский кредит

Уже из названия мы понимаем, что это услуга банка. Кредитование актуально в случае, если вы хотите взять крупную сумму средств на продолжительный срок. Например, ипотека, автокредит, кредит на строительство и так далее. Но вы должны понимать, что это никак не вяжется с понятием «срочно». Вам нужно предоставить банковским сотрудникам полную информацию о себе, причем подтвердить всё это документально. Банковская служба безопасности может звонить вашему работодателю и ближайшим родственникам, общаясь по поводу вашей репутации и условий выдачи кредита. Согласитесь, не всегда хочется посвящать посторонних людей в свои финансовые проблемы, поэтому иногда взять заём хочется быстро и без уведомления кого-либо.

Заём на карту

Оформить займ на карту мгновенно на 90 дней — это более выгодное решение возникших финансовых сложностей. Это услуга от МФО (микрофинансовых организаций), поэтому требования к заёмщикам гораздо лояльнее. Также хотим отметить, что во многих микрофинансовых организациях действует специальное предложение — первый заём без начисления процентов. Впечатляет, правда? То есть вам дают деньги, за пользование которыми вы ничего не платите (при условии своевременного погашения займа, конечно). Сумма кредитования во многом зависит от правил выдачи займов в конкретной компании и от возможностей самого клиента. Детали уточняйте в выбранной вами МФО. Но если постараться обобщить, то кредитный лимит почти во всех компаниях составляет от 3 до 100 тысяч рублей. Требования к заёмщикам:

наличие действующего паспорта и гражданства РФ;

постоянная регистрация или место официальной работы на территории государства;

заёмщик должен достигнуть совершеннолетия и не быть старше 65 лет;

плюсом будет трудовой стаж на последнем месте работы не менее трех месяцев;

полная дееспособность на момент заключения договора.

Но, опять же, перечень документации зависит от условий сотрудничества с конкретной МФО.

Правда ли, что все можно сделать онлайн

Получить заём можно, не выходя из дома. Вам не придется тратить своё время на проезд, стоять в очередях и так далее. Достаточно иметь устройство для выхода в интернет и документы, которые мы перечислили выше. Получить заемные средства можно одним из перечисленных способов: наличными в офисе компании или пунктах систем денежных переводов Контакт и Золотая Корона, переводом на именную дебетовую карту, банковский счет или электронные кошельки. Выбирайте способ, который вам будет удобнее.