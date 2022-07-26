Загарбники почали виводити окуповану Херсонщину з “гривневої зони”

Окупаційна влада Херсонщини оголосили про намір заборонити обіг гривні на захопленій російськими військами території регіону.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

“На Херсонщині окупаційна влада заявляє про плани заборонити обіг гривні в області”, – зазначили в ОВА.

Про намір повністю вивести з обігу українську гривню заявив колаборант Кирило Стремоусов, зазначають у місцевих Telegram-каналах.

Херсонське видання Мост також інформує, що окупанти в Херсоні “полюють” на банківські термінали й на точки, де можна перевести гривні в готівку. Але в місцевих пабліках херсонці пишуть, що намір окупантів перевести “стахановськими” темпами Херсонщину на використання виключно рублів приречений на неуспіх, адже у регіоні немає достатньої для цього кількості рубльової маси.

До того ж через кепський стан економіки та вкрай погану роботу окупаційних структур в області немає джерел отримання людьми рублів.

Наприклад, херсонські пенсіонери, які оформили пенсійні картки в окупаційному Промсвязьбанку, кажуть, що самі картки ще не отримали через якісь “ще не вирішені технічні” питання, пише видання.

Водночас херсонці серйозно побоюються, що в разі прийняття окупаційною владою авторитарного рішення про вилучення з обігу гривні й введення лише рубля в області буде катастрофа, бо у переважної більшості людей рублів просто немає.