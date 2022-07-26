Выигрывайте реальные деньги с Cosmolot!

Выигрывайте реальные деньги с Cosmolot!

Космолот – это казино, которое работает уже не первый год. Азартное виртуальное заведение обладает широкой линейкой игровых автоматов. В Космолоте играть онлайн можно как в полюбившуюся классику, так и в новинки игрового софта. Преимущества казино заключаются в следующем:

Наличие официальной лицензии на осуществление игровой азартной деятельности в Украине;

Более 600 разнообразных автоматов, функционирующих, в том числе и в демо-версиях для бесплатной игры;

Лаконичный дизайн без надоедливой рекламы;

Быстрый вывод денег с сайта;

Продуманная многоуровневая программа бонусов, акций, промокодов;

Удобный функционал основного сайта;

Наличие мобильного приложения, адаптированного под смартфоны и планшеты.

Cosmolot казино в которое играет порядка 200 тысяч игроков. Это не только пользователи из Украины, но и из других стран таких как Казахстан, Россия, Беларусь, Польша. Лотерея Космолот имеет удобное мобильное приложение. Его можно скачать в Google Play. Приложение обладает тем же самым функционалом, что и основной сайт.

Виды игр Космолота

Национальная лотерея Космолот славится огромным обилием игр. Есть игры с живыми дилерами. Имеются в казино и карточные игры в которые после регистрации и пополнения депозита можно играть в режиме реального времени. Это создает полную иллюзию присутствия в игровом процессе. Если говорить о разработчиках игрового софта, то это только самые узнаваемые имена. В казино Космолот встретить можно эмуляторы от таких разработчиков как:

NetEnt;

Novomatic;

Microgaming;

Endorphina;

Igrosoft.

Во что можно поиграть? В Космолоте игровые автоматы онлайн постоянно обновляются и пополняются интересными новинками. Пользователям доступны карточные игры в виде покера, блек джека, баккары. Есть несколько видов рулетки, колеса фортуны, классические мгновенные лотереи. Также на сайте более 500 шикарных эмуляторов с сочной графикой и великолепной механикой.

Подарки и бонусы в национальной лотерее Космолот

Космолот лотерея с неплохой бонусной программой для новичков и опытных пользователей. В Cold Cup можно получить солидный бонус сразу же после регистрации на сайте которая займет у вас не больше одной минуты времени. Национальная лотерея Cosmolot предлагает следующие виды бонусных программ:

После регистрации 150% на первый депозит если вы пополнили свой счет на сумму не больше 15 тысяч гривен;

После пополнения депозита второй раз вам доступна сумма в размере 75% от депозита;

На третий и четвертый депозиты начисляется 50% при внесении до 5 тысяч гривен.

Также есть супер-депозит до 301% для игроков, вносящих суммы свыше 15 тысяч гривен. Игроки на сайте получают бонусы в зависимости от своего ранга. Помимо прочего есть опция VIP-привилегий. Игроки с ними получают доступ к повышенному кэшбэку и эксклюзивным игровым турнирам.

Операции финансового характера в Cosmolot

Основная валюта представлена гривнами. Также можно пользоваться евро, российскими рублями и долларами. Минимальная сумма для начала игры равна 50 гривнам. Вывод доступен для игроков, имеющих на депозитном счете не меньше 300 гривен. Использовать для ввода и вывода денег можно банковские карты, терминалы оплаты, электронные кошельки.

Казино Космолот – это одно из старейших виртуальных азартных заведений в Украине. Оно ведет свою историю еще с 1997 года. За время своей работы игровой клуб обрел огромное количество поклонников. В первую очередь казино гарантирует честный вывод денег за короткие сроки. Начинайте выигрывать и регистрируйтесь в нем прямо сейчас!

Безопасность посетителей заведения

Сosmolot проводит свою деятельность легально, под контролем международной организации Кюрасао. Это способствует утверждению доверительных отношений между заведением и клиентами. Игрокам гарантированы безопасные условия игры и проведения денежных операций.

Служба поддержки казино работает в режиме онлайн-чата или по телефону, по почте. Сотрудники службы всегда помогут в решении возникших вопросов.

Посетите Космолот площадку, и вы сможете провести время с максимальным удовольствием и станете ближе на шаг к выигрышу.