В РФ формируют батальоны «добровольцев» из заключенных, выходцев из Центральной Азии и отдаленных регионов, — разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Отмечается, что в России активно разворачивается кампания под лозунгом «от каждого субъекта федерации по батальону». В ее рамках Кремль обязал каждый из 85 российских регионов, включая Крым и Севастополь, сформировать и финансово простимулировать по одному новому батальону «добровольцев» для участия в войне против Украины.

«Правда, не все регионы готовы создавать такие батальоны за счет местного населения. В частности, власти москвы формируют так называемый мэровский полк, в который в основном набираются люди из других регионов и даже граждан стран Центральной Азии (Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан). Для их стимулирования предлагается высокая зарплата и возможность получить гражданство РФ», — пишут разведчики.

Также сообщается, что в целом РФ изменяет тактику пополнения личного состава оккупационного контингента на территории Украины. Чтобы избежать нежелательного объявления мобилизации, набор военнослужащих осуществляется через частные военные компании, росгвардию и Л/ДНР.

Фиксируются случаи принуждения к подписанию «контрактов» в отношении местного населения на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Получен полный карт-бланш от власти РФ на отбор боевиков в колониях.

«Начата работа с бывшими выпускниками Челябинского танкового училища в запасе в возрасте до 50 лет. Их призывают идти добровольцами в танковый батальон, ориентировочно формируемый в Перми. Там организуется сборный пункт и прибывают танки Т-72, которые срочно снимают с длительного хранения», – добавляют в ГУР МО.