Бензин в Україні незабаром коштуватиме 56-57 грн за літр Выигрывайте реальные деньги с Cosmolot! » У Стамбулі запрацював координаційний центр моніторингу зернових коридорів, — міноборони Туреччини У Стамбулі розпочав роботу Спільний координаційний центр, який здійснюватиме моніторинг роботи зернових коридорів відповідно до угоди про експорт продовольства з портів України Про це повідомляє міністерство національної оборони Туреччини за результатами зустрічі міністра інфраструктури Олександра Кубракова з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром. Під час зустрічі турецький міністр висловив задоволення можливістю початку відвантаження зерна вже цього тижня. «Важливо, щоб перший корабель якнайшвидше відплив. Туреччина виконала і продовжуватиме виконувати свою частину в рамках відвантаження», — сказав Хулусі Акар. Також повідомляється, що робота Спільного координаційного центру триває інтенсивно.