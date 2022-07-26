У Стамбулі запрацював координаційний центр моніторингу зернових коридорів, — міноборони Туреччини

Про це повідомляє міністерство національної оборони Туреччини за результатами зустрічі міністра інфраструктури Олександра Кубракова з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.
Під час зустрічі турецький міністр висловив задоволення можливістю початку відвантаження зерна вже цього тижня.
«Важливо, щоб перший корабель якнайшвидше відплив. Туреччина виконала і продовжуватиме виконувати свою частину в рамках відвантаження», — сказав Хулусі Акар.
Також повідомляється, що робота Спільного координаційного центру триває інтенсивно.
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