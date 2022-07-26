Журналістка Світлана Крюкова, посилаючись на джерела видання «Країна», заявила, що у Кіри Рудик забрали закордонний паспорт. Про це Крюкова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Журналістка повідомила, що закордонний паспорт у Рудик забрали під час перетину держкордону. Журналістка пише, що джерело не виключило, що вилучення паспорта у Рудик може бути пов’язане з можливою наявністю у депутата другого громадянства.

«На запитання «Країни», чи правда, що у Рудик забрали паспорт і анулювали їй громадянство, сама Рудик відповіла інтригуюче: «Ні, мене не позбавляли українського громадянства. Все інше я поки що не коментую», – пише Крюкова.