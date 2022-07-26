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СБУ розкрила плани Росії щодо псевдореферендуму з приєднання окупованих регіонів України

Росія готує псевдореферендум з приєднання окупованих регіонів України

Про це повідомила Служба безпеки України

Співробітники української спецслужби з’ясували, що для проведення так званого «волевиявлення» з приєднання окупованих регіонів України ворог насамперед планує використати проросійську організацію «Донецька республіка».

Раніше це утворення, яке охоплює понад 1 000 «активістів» — агітаторів, блогерів та «дружинників», які співпрацюють з окупантами — , діяло лише на території терористичної організації «ДНР», але зараз його географію хочуть розширити. А відповідно і змінити назву. Найбільш імовірний варіант – «Большая Россия «.  Як зазначають в СБУ, учасники цього утворення, щодня проводять зустрічі з мешканцями  тимчасово окупованих територій, готуючи грунт для майбутнього псевдореферендуму.

«Кремлівські куратори планують задіяти підконтрольні медіа-ресурси, щоб охопити своєю пропагандою понад 50 млн глядачів з росії та сходу України. Крім того, загарбники планують перекинути до регіону більше 1 тис. російських «експертів» і «добровольців «, — кажуть в СБУ.

26 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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