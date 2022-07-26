Россия ударила ракетами по Николаеву: пыталась поразить порт, поврежден объект критической инфраструктуры

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Утром, 26 июля, по Николаеву был нанесен массированный ракетный удар. По предварительной информации, в результате попадания боеприпасов и их обломков поражен объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие. Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется», — написал он.

Как додав впоследствии городской голова Николаева Александр Сенкевич, в результате обстрела пострадала городская котельная.

«Сегодня во время обстрела пострадала одна из наших городских котельных. От попадания боеприпаса повреждена часть здания. В настоящее время ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» оценивает нанесенный ущерб и продолжает подготовку к отопительному сезону», — отметил он.

Также в окрестностях города есть «прилеты» ракет воздушного базирования. Кроме того, враг попытался поразить портовую инфраструктуру города.