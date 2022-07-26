Німеччина передала Україні реактивні системи Mars II Саудовская Аравия обнародовала планы строительства небоскрёба из зеркального стекла длиной 120 км, стоимостью $1 триллион » России больше не будет на МКС после 2024 года Сменивший Дмитрия Рогозина на посту главы «Роскосмоса» Юрий Борисов анонсировал выход России из проекта Международной космической станции (МКС). Это должно произойти после 2024 года. Глава «Роскосмоса» сказал об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Из его слов следует, что решение о выходе из МКС принято. «Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами [по МКС], но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», — заявил Борисов. Основным приоритетом деятельности «Роскосмоса» в пилотируемой космонавтике он назвал создание Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Из-за обострения политической ситуации в связи с российским вторжением в Украине, сотрудничество по МКС сократилось — однако не прекращалось полностью.