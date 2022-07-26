России больше не будет на МКС после 2024 года

Глава «Роскосмоса» сказал об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Из его слов следует, что решение о выходе из МКС принято.
«Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами [по МКС], но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», — заявил Борисов.
Основным приоритетом деятельности «Роскосмоса» в пилотируемой космонавтике он назвал создание Российской орбитальной служебной станции (РОСС).
Из-за обострения политической ситуации в связи с российским вторжением в Украине, сотрудничество по МКС сократилось — однако не прекращалось полностью.
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