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Ракетний удар по Одеській і Миколаївській областях: цілили в портову інфраструктуру

У ніч на 26 липня російські війська завдали ракетного удару по південному узбережжю України: в Одеській області влучили у приватні будівлі, у Миколаївській – у портову інфраструктуру.

Джерело: Офіційне повідомлення ОК «Південь»

Дослівно: «По півдню України нанесено масований ракетний удар, в тому числі  із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Випущено кілька ракет повітряного базування.

На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загоранням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих нема.

На Миколаївщині атаковано портову інфраструктуру».

Деталі: Водночас по Миколаївському району нанесено удар і ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини. Є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя. Інформація по масштабах руйнувань та постраждалих уточнюється.

26 июля, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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