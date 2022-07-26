Ракетний удар по Одеській і Миколаївській областях: цілили в портову інфраструктуру

У ніч на 26 липня російські війська завдали ракетного удару по південному узбережжю України: в Одеській області влучили у приватні будівлі, у Миколаївській – у портову інфраструктуру.

Джерело: Офіційне повідомлення ОК «Південь»

Дослівно: «По півдню України нанесено масований ракетний удар, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Випущено кілька ракет повітряного базування.

На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загоранням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих нема.

На Миколаївщині атаковано портову інфраструктуру».

Деталі: Водночас по Миколаївському району нанесено удар і ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини. Є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя. Інформація по масштабах руйнувань та постраждалих уточнюється.