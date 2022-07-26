У правлячій коаліції Німеччини виступили за прямі поставки танків Україні Перші теледебати претендентів на пост прем’єра Британії не показали фаворита, — Sky News » «Полная чушь»: Илон Маск отверг утверждения о романе с женой сооснователя Google Сергея Брина Осенью 2021 года у Илона Маска был короткий роман с Николь Шанахан, супругой сооснователя Google Сергея Брина, из-за чего тот подал на развод в начале 2022-го, рассказали источники Wall Street Journal. «Полная чушь» — так отреагировал Маск на эти обвинения. Сергей Брин и его жена пока никак не комментировали публикацию. Маск — богатейший бизнесмен мира по версии Forbes (состояние 253,4 млрд долларов). Сергей Брин, американский бизнесмен советского происхождения, занимает в списке Forbеs 9 место (89,9 млрд долларов). О желании Сергея Брина и Николь Шанахан разойтись стало известно в июне 2022 года. Но заявление в Верховный суд Санта- Клары было подано еще в январе 2022 года, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на документы суда. Причиной развода, указанной в документах, стали «непримиримые разногласия» пары. В результате развода Шанахан хочет получить 1 млрд долларов, утверждают источники издания. Маск и Брин были давними друзьями, например, глава Tesla многие годы регулярно бывал в калифорнийском доме Брина. Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пэйдж в 2006 году стали инвесторами стартапа Маска — проекта по выпуску электрокаров Tesla. Глава Tesla Илон Маск отрицает роман с Николь Шанахан, женой сооснователя Google Сергея Брина. «Полная чушь», написал он в «Твиттере», добавив, что у него по-прежнему хорошие отношения с Сергеем Брином, с которым он совсем недавно был на совместной вечеринке. Пропустить контент из Twitter, 1 Контент из Twitter окончен, 1 «С Николь я виделся всего дважды за три года — оба раза это случалось в компании других людей. Ничего романтического не было», — утверждает Илон Маск. Во время предполагаемого романа с Маском, Сергей Брин и его жена уже решили разойтись из-за сложностей в отношениях, возникших в пандемию, однако все еще жили вместе, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на человека, близкого к Николь Шанахан. Маск к тому времени расстался со своей партнершей певицей Граймс. По данным издания, Сергей Брин не только решил развестись с женой, но и поручил своим советникам продать свои личные инвестиции в компании Илона Маска. Wall Street Journal не уточняет объем инвестиций Брина и в какие компании Маска он вкладывался. Маск также считает что Wall Street Journal предвзято к нему относится. «WSJ опубликовал так много чуши про меня и Tesla, что я потерял счет», — написал Маск в «Твиттер». Николь Шанахан (33 года) родилась в семье иммигрантов из Китая, она окончила университет Пьюджет-Саунда в штате Вашингтон, где изучала экономику, востоковедение и китайский язык. Она также получила юридическое образование в университете Санта-Клары. Николь — адвокат и основатель юридической технологической компании ClearAccessIP и фонда Bia-Echo Foundation из Калифорнии. Фонд Bia-Echo — это благотворительная организация, которая продвигает «репродуктивное долголетие и равенство, реформу уголовного правосудия и здоровую и пригодную для жизни планету». Николь Шанахан была второй женой Сергея Брина, у них есть общий ребенок — двухлетняя девочка. В заявлении на развод Брин также просит о совместной опеке над ребенком. Сергей Брин (48 лет) родился в Москве в семье математиков, иммигрировал в США с родителями в возрасте шести лет. с 2007 по 2015 годы был женат на соосновательнице компании 23andMe Анне Войжитски, у них есть сын Бенджи, 13 лет, и дочь Хлоя, 11 лет. Илон Маск (51 год), по данным СМИ, является отцом девятерых детей. У него двое детей от певицы Клэр Буше, более известной как Граймс, и пятеро детей — близнецы и тройняшки — от его первой жены, писательницы Жюстин Маск. Еще двое близняшек, как утверждает издание Business Insider родились у них в паре с топ-менеджером его компании Neuralink Шимон Зилис. Николь Шанахан, Сергей Брин и компания Google пока не ответили на запросы Би-би-си о комментариях.