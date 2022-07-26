Німеччина передала Україні реактивні системи Mars II

Берлін передав Україні обіцяні реактивні системи залпового вогню MARS-II.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у телеграмі.

«РСЗВ Mars II вже передані Україні нашими німецькими союзниками. У росіян буде палати», – написав Єрмак.

Про Mars II

РСЗВ Mars II (Mіttlere A rtillerie Raketen System) – німецька реактивна система залпового вогню, яка була прийнята на озброєння Бундесверу в 1990 році. Ця пускова установка на гусеничному шасі фактично є ліцензійною копією американської M270 MLRS з незначними доопрацюваннями.

Артилерійська частина системи складається з двох одноразових блоків, в кожному з яких розміщується по шість транспортно-пускових контейнерів (ТПК) з реактивними боєприпасами калібру 227 або 237 мм. Забезпечується максимальна дальність ураження цілей на відстані 45 000 – 70 000 м, в залежності від боєприпасів.