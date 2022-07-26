Країни ЄС уклали угоду про скорочення споживання газу на 15%

Про це повідомляє DW.

За даними джерел агенції, план передбачає добровільне зменшення споживання природного газу державами-членами на 15% з серпня цього року до квітня 2023-го, як рекомендувала Європейська комісія.

Зазначається, що країни погодили пом’якшену версію плану, порівняно з запропонованою Єврокомісією. З’явилися винятки для країн, які не підключені до газових мереж ЄС — Мальти, Кіпру та Ірландії. Обов’язок економити газ може бути послаблений за певних обставин, зокрема, в разі заповнених газосховищ, дефіциту електроенергії та промислового використання газу як сировини. Від обов’язкового заощадження газу можуть звільнити металургію та хімічну промисловість.

Пізніше офіційний сайт Ради Європи повідомив, що рішення було ухвалено більшістю голосів на спеціальній зустрічі міністрів енергетики країн ЄС у Брюсселі. Прото виступила лише Угорщина.

Мета плану – знизити ризики, які можуть виникнути внаслідок повного припинення постачання газу з Росії. Передбачається можливість оголошення «режиму тривоги» у рамках ЄС у разі широкомасштабного дефіциту газу.

«Мета зниження використання газу — заощадити напередодні зими, щоб підготуватися до можливих перебоїв з постачанням газу з Росії, яка постійно використовує енергоносії як зброю», — йдеться у заяві ЄС.