Боррель: российская агрессия не отвлечет ЕС от поддержки реформ в Украине

Евросоюз во вторник опубликовал ежегодный отчет о реализации Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, в котором заявил, что, несмотря на трудности, Киев сделал важные шаги в реализации своей программы реформ.

«Проведенные реформы позволяют Украине уверенно вступить в новую фазу евроинтеграции — мы будем продолжать поддерживать ее в этом», — говорится в «Твиттере» Еврокомиссии.

Отчет охватывает период с 1 декабря 2020 года до начала российского вторжения 24 февраля этого года.

«Несмотря на вызовы, в том числе исходящие от России, Украина сделала важные шаги в реализации соглашения об ассоциации. Реформы, проведенные на сегодняшний день в рамках соглашения, позволяют Украине с уверенностью приступить к новому этапу отношений с ЕС после решения Европейского совета о статусе Украины как страны-кандидата. Незаконная и неспровоцированная военная агрессия России против Украины не отвлечет ЕС от поддержки программы реформ Украины», — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.