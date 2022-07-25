Юридична компанія «Riyako & Partners»

Що таке корпоративна суперечка в юридичній площині? Корпоративні справи називаються суперечками чи іншими розбіжностями, які виникають між підприємством як юридична організація, та одним або декількома його власниками (акціонерами/учасниками). Темою конфлікту може бути активи підприємства, виплата дивідендів, уповноваженого капіталу, рішення, прийняті на засіданні засновників у процесі економічної діяльності.

Слід зазначити, що таке поняття як «корпоративна суперечка» ввійшла в наше життя порівняно недавно.

У процесі будь -якої економічної діяльності може виникнути корпоративна суперечка. У більшості випадків такі конфлікти вирішуються шляхом переговорів з попереднім відправкою законодавчо виправданою вимогою до адреси підприємства.

В основному, корпоративні суперечки можуть виникати в таких сферах:

неправильне розподіл акцій у уповноваженому капіталі;

спроби вилучення сили підприємства («рейд»);

Компанія стала засновником нової компанії;

виключення учасника від засновників;

порушення процедури голосування, а не повідомлення учасника про зустріч;

прийняття членами підприємства або засідання акціонерів незаконних рішень;

порушення права пріоритетного викупу акції на підприємстві;

транзакції з активами підприємства без схвалення засідання засновників;

У сфері цінних паперів.

Яка різниця між корпоративним юристом?

Корпоративний адвокат, який веде ретельно володіти нормами закону «щодо економічних компаній», законом «щодо обмежених та додаткових компаній з відповідальності» та економічного та економічного процесу України. Крім того, рішуча роль у багатьох суперечках відіграє володіння свіжою судовою практикою.

Зважаючи на те, що в галузі корпоративних відносин не всі юридичні відносини чітко регулюються законодавством, адвокат, який надав судді рішення інших судів у подібній ситуації, матиме значну перевагу. На сьогоднішній день суди, що приймають рішення в корпоративній сфері, більше базуються на прецедентах, ніж на загальних положеннях закону про економічні суспільства. Відповідно, досвідчений корпоративний юрист зможе досягти значного успіху під час вашої справи, якщо він знайде відповідну практику Верховного Суду.

Що саме ми робимо в корпоративній сфері?

Ми радимо клієнтам, проаналізувати надані документи, розробити стратегію юридичних дій; Ми аналізуємо законодавство в економічній сфері, прогнозуємо відсоток успіху, надаємо всі варіанти розвитку ситуації; Ми готуємо розумні претензії, пояснюємо ризики клієнту, даємо рекомендації, проводити переговори щодо вирішення конфліктної ситуації до -каліфорнією; Ми беремо участь у переговорах, пояснюємо клієнту всі плюси та мінуси ситуації, надаємо інформацію про те, як подальші випробування можуть негативно вплинути на репутацію клієнта; Ми готуємо судові позови, ми надаємо клієнту деталі банківського рахунку, до якого необхідно сплатити позов, ми подаємо позови безпосередньо до суду; Якщо є якісь недоліки набору, подані на етапі відкриття, в найкоротший час ми усуваємо такі недоліки; Ми проводимо представника Клієнта під час судових слухань, подаємо докази, призначати експертизи, застосовувати клопотання та клопотання; Ми отримуємо рішення суду та передаємо оригінал виконавчого документа клієнту; При необхідності ми готуємо скарги на апеляцію та касацію та проводимо представника інтересів клієнта в судах апеляційного та касації; Ми допомагаємо клієнту представити виконавчий документ у виконавчій службі чи приватному підряднику, ми виконуємо представник у органах виконавчої служби.

Послуги адвокат у Києві та Варшавім для послуг передплати:

✔ Постійні юридичні консультації в процесі економічної чи підприємницької діяльності.

✔ Юридичний аналіз дотримання законодавства уповноважених документів підприємства та його органів управління.

✔ Повна юридична підтримка всіх процесів створення та створення бізнесу, підтримки придбання чи продажу готового підприємства. Розробка необхідних договорів та договорів.

✔ Розвиток окремих статутів, рішень загальних зборів засновників, умовних угод, наказів.

✔ Перевірка репутації бізнесу та ділової репутації контрагентів.

✔ Переговори, претензії, аналіз перспектив та прогнозування розвитку ситуацій.

✔ Банкрутство, якщо потрібно, послуга арбітражного менеджера та ліквідатора.